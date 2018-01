Sete Gibernau é o mais rápido em treino O piloto espanhol Sete Gibernau, da Honda, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres desta sexta-feira, no circuito de Motegi, onde será disputado a etapa de MotoGP do Japão, no domingo. Ele estabeleceu o tempo de 1:48.707 e superou o recorde da pista, que era do japonês Daijiro Kato (1:49.052), morto em abril depois de sofrer um acidente no circuito de Suzuka. O líder do campeonato mundial, o italiano Valentino Rossi (Honda), fez o segundo melhor tempo seguido do japonês Makoto Tamada, da Honda. O brasileiro Alexandre Barros fez o 16º tempo.