Sete Gibernau vence MotoGP na Holanda O piloto espanhol Sete Gibernau (Honda), venceu hoje o Grande Prêmio da Holanda de MotoGP, com o tempo de 42m39s006. A prova no circuito de Assen teve uma chegada sensacional por causa das dificuldades que os pilotos encontraram para competir sob forte temporal. Gibernau só conseguiu a vitória nas últimas voltas. O brasileiro Alexandre Barros chegou em oitavo lugar. Gibernau obteve a sua terceira vitória na temporada, o mesmo número alcançado pelo atual líder da competição, o italiano Valentino Rossi, que hoje ficou em terceiro lugar. A segunda colocação na Holanda ficou para o italiano Max Biaggi. Os dez primeiros colocados: 1) Sete Gibernau (ESP/Honda) 2) Max Biaggi (ITA/Honda) 3) Valentino Rossi (ITA/Honda) 4) Carlos Checa (ESP/Yamaha) 5) Olivier Jacque (FRA/Yamaha) 6) Loris Capirossi (ITA/Ducati) 7) Colin Edwards (USA/Aprilia) 8) Alex Barros (BRA/Yamaha) 9) Troy Bayliss (AUS/Ducati) 10) Alex Hofmann (GER/Kawasaki) A classificação do Mundial: 1) Valentino Rossi (ITA) 151 pontos 2) Sete Gibernau (ESP) 113 3) Max Biaggi (ITA) 105 4) Loris Capirossi (ITA) 71 5) Alex Barros (BRA) 62 6) Tohru Ukawa (Japão) 56 7) Troy Bayliss (AUS) 53 8) Carlos Checa (ESP) 9) Shinya Nakano (Japão) 47 10) Olivier Jacque (FRA) 43.