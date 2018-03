Sete Gibernau vence o GP da Alemanha Em uma chegada sensacional, o piloto espanhol Sete Gibernau venceu o GP da Alemanha de MotoGP, neste domingo, no circuito de Sachsenring. O australiano Troy Bayliss chegou em terceiro, completando o pódio. O italiano Max Biaggi e o brasileiro Alexandre Barros caíram e não terminaram a prova. Com este resultado, Rossi segue na liderança do campeonato, com 187 pontos, contra 158 de Gibernau. Biaggi soma 130 na terceira posição. Barros é o nono colocado, com 62 pontos. Biaggi, o pole position, largou mal e caiu para nono lugar. Rossi, quarto no grid, pulou para a ponta e permaneceu até dez voltas do final (20ª) quando foi superado por Gibernau. Rossi seguiu na cola do espanhol e conseguiu a ultrapassagem na última volta (30ª), mas errou na última curva e perdeu o primeiro lugar por 0s060. Foi a quarta vitória de Gibernau na temporada, contra três de Rossi. Domínio italiano nas demais categorias. Roberto Rolfo ficou com a vitória nas 250 cc, enquanto Stefano Perugini foi o primeiro nas 125 cc.