Sétimo no grid, Massa torce por tempo seco na corrida em Sepang

Corrida de Fórmula 1 na chuva é sempre boa notícia para quem vem de trás e tem a chance de surpreender os favoritos. Mas, na Williams, a torcida é por tempo seco no GP da Malásia, neste domingo, às 4h de Brasília, em Sepang. Felipe Massa explica que, em condições normais, a equipe tem condições de brigar pelos cinco primeiros lugares.

"Não foi o dia mais fácil hoje (sábado). Acho que com o tempo seco podemos ambos (Massa e seu companheiro) estar no top5. Nós continuamos tendo algumas dificuldades no tempo úmido, assim como tivemos na última temporada. Tomara possamos resolver alguns deles nesta temporada. Amanhã (domingo) parece que o tempo vai estar seco, então a gente espera uma boa corrida", comentou o brasileiro, que larga em sétimo.

Seu companheiro, Valtteri Bottas, foi o nono mais rápido do treino de classificação, neste sábado, mas ganhou uma posição depois da punição do francês Romain Grosjean, da Sauber. Assim, o finlandês e o brasileiro vão dividir a quarta fila. "Estou um pouco desapontado. Senti que fiz uma boa volta, então fiquei um pouco surpreso de ficar em nono. Ainda temos um pouco de trabalho para melhorar nossa performance na chuva. Que bom que vai chover amanhã", comemorou.