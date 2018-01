Sharp vence calor em Homestead Um início quente e escorregadio. Assim foi definido, pelos pilotos, o primeiro treino, hoje, para o GP de Miami, prova que abre domingo a temporada 2003 da Indy Racing League. Sob muito calor - 30 graus de temperatura ambiente, o que significa que na pista estava bem mais quente -, e forte vento, eles sofreram para controlar os carros nas duas sessões de treinos livres. "Parece até que borrifaram sabão em todos os pontos da pista?, brincou o brasileiro Gil de Ferran, da Penske. "Nas curvas 1 e 2, o vento bate de frente e o carro sai de traseira. Na 3 e na 4 é o contrário. Está complicado?, completou Tony Kanaan, da Andretti/Green. A conseqüência foi que as condições da pista mudaram radicalmente em relação aos testes coletivos realizados nos dias 17 e 18 de fevereiro, o que se refletiu nos tempos obtidos. O mais rápido hoje, o norte-americano Scott Sharp, da Kelley, fez 26s4535 (média de 328,448 km/h) no oval de 2,4 km. Durante os testes, Michael Andretti, da Andretti/Green, havia sido o mais veloz com 26s0394 (333,671 km/h). O melhor brasileiro hoje foi Hélio Castro Neves, da Penske, em segundo lugar com 26s7371 (324,964 km/h). A surpresa foi o estreante americano Roger Yasukawa, da Aguri/Fernandez, que cravou 26s8758 e ficou com o terceiro tempo. Kanaan fez o sexto tempo (27s0536), Gil acabou o dia em 10.º (27s2287) e Felipe Giaffone, da MoNunn, em 15.º (27s7337). Amanhã à tarde, acontece o treino que define o grid para a prova inaugural do campeonato. E não há perspectivas de que a condição de pista melhore, pois o calor e o vento devem continuar. "Como está ruim para todo mundo, é até melhor que não mude, senão vamos ter de trocar o acerto do carro?, disse Tony. "Não está fácil, mas a gente está bem, o carro está bom?, acrescentou Gil, num discurso semelhante ao de Tony. "Aqui vai dar para ir bem?, acredita Helinho. Apenas Felipe iria fazer mudanças no carro para o treino oficial de amanhã. Isso porque o chassis G Force não está se saindo bem em Homestead. "O G Force tem menor pressão aerodinâmica do que os (chassis) Dallara). Vamos mexer no carro para ver se melhora.? Na Infinity Pró Séries, categoria de acesso à IRL, o brasileiro Thiago Medeiros, estreante, foi o mais rápido nos treinos de hoje. Boa companhia - Os pilotos brasileiros da IRL estão bem acompanhados em Miami. Helinho tem entre seus torcedores a modelo Isabela Fiorentino, com quem namora a cerca de três meses. Tony Kanaan está acompanhado da noiva, a dentista paulista Daniele Loiola, que deve passar o ano entre os EUA e São Paulo, onde cuida dos preparativos para o casamento, em novembro. E Felipe Giaffone tem a seu lado a mulher Alice. Apelo ao público - Homestead, distante cerca de 80 km do centro de Miami, tradicionalmente não atrai bom público às corridas. Para tentar mudar um pouco esta história, a organização do GP promoveu ontem, num shopping da cidade, um evento com a participação de Helinho, Gil e Scott Sharp em uma sessão de autógrafos e diversas atividades para as crianças, como simulações de corridas. Mesmo assim, a venda de ingressos, no shopping, foi pequena.