Shell renova patrocínio com a Ferrari A Ferrari informou nesta quinta-feira que renovou até 2010 o acordo de patrocínio que tem com a companhia petrolífera Shell e que vencia no fim desta temporada. A Shell seguirá, desta forma, fornecendo combustíveis e lubrificantes a Ferrari, equipe à qual assiste tecnicamente no campeonato mundial de Fórmula 1.