Show de Alonso empolga os espanhóis Cinco corridas, cinco classificações na zona de pontuação, sendo três no pódio. Neste domingo, Fernando Alonso obteve a melhor delas: um segundo lugar, atrás apenas de Michael Schumacher e diante da sua fanática torcida que encheu o circuito da Catalunha de bandeiras com as cores azul e amarela, as mesmas da região da Astúrias, onde nasceu o piloto da Renault. "Hoje é o dia mais especial da minha carreira esportiva. Estou vivendo um sonho muito bonito, conquistar meu melhor resultado até agora, na minha casa, será inesquecível", afirmou Alonso. O piloto mais talentoso que surgiu na Fórmula 1 depois que Michael Schumacher despontou em 1991 deu outro show de velocidade e regularidade neste domingo no GP da Espanha. O pódio da prova refletiu com precisão o atual quadro da competição: Schumacher, 34 anos, legítimo representante dos campeões no presente, no degrau mais alto, e a seguir, apenas um degrau abaixo, Alonso, 21 anos, do grupo dos futuros campeões. Presente e futuro combinaram-se com perfeição na etapa de Barcelona. Para o pódio ser o retrato mais fiel da nova fase que a Fórmula 1 já começa a viver seria necessário que Kimi Raikkonen, da McLaren, estivesse em terceiro. Mas não foi dia dele e da McLaren. Alonso não podia expor o rosto para fora do motorhome da Renault, horas ainda depois do encerramento da prova, porque havia uma multidão à sua espera. A conversa com a imprensa, até do seu país, se limitou ao que disse na entrevista coletiva. "Hoje lutamos contra a nova Ferrari, o que é fantástico para nós. Tivemos um carro perfeito todo o fim de semana. Espero que seja assim daqui para a frente também", disse o espanhol. "Eu era mais rápido que Rubens Barrichello no início da corrida, mas não conseguia ultrapassá-lo. Quando o fiz, depois do pit stop, abria dele." Schumacher só estabeleceu uma diferença razoável, nove segundos, por volta da 55ª passagem, porque Alonso teve tráfego, especialmente para ultrapassar Ralf Schumacher, irmão do piloto da Ferrari. Depois, o espanhol era mais veloz que o alemão, tanto que cruzou a linha de chegada apenas 5 segundos e 716 milésimos atrás. "Foram 60 voltas em ritmo de classificação", comentou o espanhol. Mas seu próximo desafio não deverá ser tão fácil, ao menos pelo que afirmou o diretor-técnico da Renault, Mike Gascoyne. "No circuito A1-Ring não digo que será mais difícil, apenas que nosso desafio será maior", avisou. O traçado austríaco, onde acontece o GP da Áustria (a próxima etapa do campeonato, dia 18), é menos técnico que o catalão, por exigir mais potência do motor que um chassi bastante equilibrado.