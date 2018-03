Silverstone, a estréia do circuito Dirigindo na sexta-feira o seu carro alugado, próximo a Silverstone, o francês Gerard Crombac, 73 anos, comentou: "É impressionante. Esse é o único ponto em comum entre o autódromo de hoje e a pista inaugurada em 1948." Crombac, jornalista presente em 550 GPs, referia-se ao trânsito intenso nas redondezas de Silverstone. Ele esteve na sua inauguração, no dia 2 de outubro de 1948, e representa a história viva do lendário circuito. "Como hoje, também não havia estradas de acesso." Leia mais no O Estado de S. Paulo