Silverstone é agonia de motoristas Não havia quem não comentasse hoje, no autódromo de Silverstone, o tempo perdido para chegar até lá. A única estrada de acesso ao autórdromo, A43, de mão dupla, continua roubando horas dos profissionais que não dispõem do transporte de helicópteros e dos milhares de fãs da Fórmula 1. Perde-se, como sempre, horas e horas dentro dos carros, em interminável fila única. A chuva, hoje, durante a maior parte do dia, era a mesma de abril do ano passado, data contestada para a realização da prova. A única diferença: fazia menos frio.