Silverstone fora do calendário da F-1 O GP da Inglaterra está provisoriamente fora do calendário de 2005 da Fórmula 1. A retirada foi decidida nesta quinta-feira pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), porque os administradores do circuito de Silverstone não chegaram a um acordo financeiro com Bernie Ecclestone, presidente da FOM (Formule One Management), empresa que detém os direitos comerciais da categoria. A Inglaterra, no entanto, ainda tem esperança de manter seu GP, em outro circuito. O prefeito de Londres, Ken Livingstone, inclusive, já anunciou interesse em promover uma corrida nas ruas da cidade. A retirada do tradicional circuito inglês do calendário - ainda que a situação possa ser revertida - é mais uma demonstração de força de Ecclestone. Ácido crítico de Silverstone, ele deu prazo até hoje (30) para os administradores do autódromo concordarem em pagar US$ 21 milhões para continuar organizando a prova. Só que a oferta não passou de US$ 16 milhões. "Fomos até onde podíamos. Perder o GP é um desastre, mas nada podemos fazer. Eles (a FOM) querem um dinheiro que simplesmente não temos??, disse o ex-piloto Jackie Stewart, presidente do Clube Britânico dos Pilotos de Corrida (BRDC), que administra Silverstone. O GP da Inglaterra jamais saiu do calendário da Fórmula 1 desde a criação do campeonato, em 1950. Até 1987, Silverstone e Brands Hatch se revezavam como sede da corrida. Nova marca - Michael Schumacher bateu nesta quinta-feira o recorde extra-oficial de Jerez de la Frontera, com 1m15s650, durante treino em que testou os pneus que a Ferrari deve utilizar no GP do Brasil. A marca anterior, de Rubens Barrichello, era 1m16s106.