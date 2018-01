Simona de Silvestro assina contrato com a Andretti na Fórmula E A suíça Simona de Silvestro assinou contrato com a Andretti nesta segunda-feira e disputará a segunda temporada da Fórmula E, que conta apenas com carros elétricos. Ela chegou a participar da etapa de Londres no campeonato anterior e agora comemorou a possibilidade de disputar o título.