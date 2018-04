Sina da Ferrari em Mônaco deixa Domenicali intrigado O chefe da Ferrari, Stefano Domenicali, segue sem esconder a sua decepção com o desempenho ruim da equipe no GP de Mônaco, última etapa do Mundial de Fórmula 1, realizada no último domingo. O espanhol Fernando Alonso foi apenas o sétimo colocado, enquanto o brasileiro Felipe Massa sofreu um acidente e não completou a prova, depois de ter batido de forma muito parecida no treino de classificação, fato que o fez largar da última posição do grid.