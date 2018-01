Sinal verde para o ar na Fórmula 1 Um grupo de indígenas está plantando árvores na Selva Lacandona, no Sul do México, em um projeto patrocinado pela Fórmula 1 que pretende eliminar a poluição do ar que os Grandes Prêmios provocam. ?O objetivo original é tirar da atmosfera o carbono que se produz na Fórmula, não só nas corridas mas no transporte de seus equipamentos, de uma forma que, podemos dizer, é deixar o ar totalmente limpo?, disse Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo. Leia mais no Jornal da Tarde