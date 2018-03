Sistema de classificação da Fórmula 1 muda sem Super Aguri O órgão controlador da Fórmula 1 informou na quinta-feira que os procedimentos classificatórios vão mudar depois que a equipe Super Aguri saiu do campeonato. Os organizadores do Grande Prêmio da Turquia disseram que, agora, com apenas 20 carros participando, cinco em vez de seis serão excluídos depois de cada uma das duas etapas classificatórias de sábado. Isso ainda deixa 10 carros na disputa pela pole position na fase final, de 10 minutos de duração. A Super Aguri anunciou na terça-feira que está saindo do campeonato devido a dificuldades financeiras. (Reportagem de Alan Baldwin)