Sistema de tração traiu Ralf Schumacher O alemão Ralf Schumacher diagnosticou neste domingo uma das áreas onde a Williams ainda perde da Ferrari, o sistema de tração, embora se acredite que o motor BMW, da Williams, não desenvolva a mesma potência do Ferrari nos regimes mais baixos de rotação. Durante a maior parte das 70 voltas da corrida, Ralf quase encostava o bico de seu carro na traseira da Ferrari do irmão, no superlento hairpin. Na longa reta que se seguia, no entanto, Schumacher conseguia abrir diferença significativa nos primeiros 200 metros para só depois o conjunto Williams-BMW começar a diminuir a distância que os separava.