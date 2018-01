Sistema detalha estado clínico de piloto Os médicos da F-1 deverão adotar já no GP da Europa, dia 29, um novo método de avaliar os pilotos que sofrerem concussão. Chamado de ImPACT, o sistema foi desenvolvido pela Universidade de Pittsburgh, nos EUA, e possibilita aos médicos terem um diagnóstico exato do estado mental do piloto após um forte impacto na cabeça, para que possam decidir se ele está ou não em condições de participar de uma corrida ou treino. Já o inglês Jenson Button, da BAR, que sofreu concussão em acidente durante treino em Mônaco - foi proibido de disputar o GP -, passará por avaliação nesta quinta-feira para saber se poderá disputar o GP do Canadá.