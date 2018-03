Site do GP do Brasil só vende ingressos para treinos

Depois de esgotada a primeira carga de ingressos para o GP do Brasil, que encerra a temporada da Fórmula 1, no dia 2 de novembro, o site oficial da prova (acesse aqui) só está vendendo entradas para os treinos de sexta e sábado. O preço é igualmente salgado: se as entradas do setor G, na reta oposta, custavam R$ 370, preço mais barato para o pacote de três dias, as entradas para acompanhar os treinos de sexta e sábado no setor A, na entrada da reta dos boxes, custam R$ 320. As entradas mais baratas à venda custam R$ 115 e valem apenas para os treinos livres de sexta-feira. As mais caras valem R$ 600, e valem para sexta e sábado no setor B, que fica na reta dos boxes, em frente à linha de chegada. A compra pode ser feita direto no site, com cartão de crédito, em até duas vezes sem juros.