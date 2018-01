Situação de Kato segue inalterada O estado de saúde do piloto japonês Daijito Kato segue inalterado. O piloto da Honda sofreu um grave acidente, domingo, durante o GP do Japão de MotoGP, no circuito de Suzuka. O anúncio desta sexta-feira foi feito por sua equipe. A moto de Kato derrapou e o piloto bateu num muro de concreto. Com o impacto, o capacete rachou em dois pedaços, causando lesões na cabeça do japonês, que na segunda-feira completou 27 anos. Kato recebeu os primeiros socorros ainda na pista, onde foi reanimado. Levado ao hospital de Yokkaichi, o piloto voltou a ter uma parada respiratória e precisou ser reanimado pela segunda vez. Segundo a Honda, as informações colhidas até agora durante a investigação feita por membros da equipe e da polícia japonesa não revelam as causas do acidente.