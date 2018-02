Só dois pilotos de testes participarão do 1.º treino da F-1 Apenas dois pilotos de testes participarão da primeira sessão de treinos livres desta sexta-feira (noite desta quinta no Brasil) no Circuito de Melbourne. O alemão Sebastian Vettel (BMW Sauber) e o japonês Kazuki Nakajima (Williams) substituirão o polonês Robert Kubica e o alemão Niko Rosberg, respectivamente. A BMW quer que Vettel alterne os treinos com os pilotos da equipe para ganhar experiência, já que o mesmo deve ser promovido a titular em 2008. Na próxima corrida, que acontecerá na Malásia, quem deve dar a vaga ao alemão numa das sessões é Nick Heidfeld. Pelas novas regras da Fórmula 1, apenas 22 carros podem participar dos treinos. Antes, as equipes poderiam colocar titulares e reservas juntos - cada sessão tinha aproximadamente 28 veículos. O brasileiro Nelsinho Piquet não foi relacionado pela Renault. O primeiro treino começará às 20 horas de Brasília e será transmitido para o Brasil pela SporTV. Confira os pilotos que participarão dos treinos McLaren Fernando Alonso Lewis Hamilton Renault Giancarlo Fisichella Heikki Kovalainen Ferrari Felipe Massa Kimi Raikkonen Honda Jenson Button Rubens Barrichello BMW Sauber Nick Heidfeld Sebastian Vettel (1.ª sessão) Robert Kubica (2.ª sessão) Toyota Ralf Schumacher Jarno Trulli Red Bull David Coulthard Mark Webber Williams Alex Wurz Kazuki Nakajima (1.ª sessão) Nico Rosberg (2.ª sessão) Toro Rosso Vitantonio Liuzzi Scott Speed Spyker Adrian Sutil Christijan Albers Super Aguri Takuma Sato Anthony Davidson