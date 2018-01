Sob chuva, Bruno Senna vence prova de F-3 da Austrália Bruno Senna obteve nesta sexta-feira sua primeira vitória no automobilismo, e bem à maneira do tio, Ayrton Senna: debaixo de chuva. Bruno ganhou a prova de Fórmula 3 australiana promovida em Melbourne, como parte da programação do GP da Austrália de Fórmula 1. Depois de largar na quarta posição, a mesma que obteve na primeira prova, na quinta-feira, Bruno assumiu a liderança ainda na primeira volta, e disparou na liderança na hora em que a chuva começou. A corrida foi encerrada uma volta antes do previsto, depois que a chuva virou tempestade. Bruno Senna terminou quatro segundos à frente do segundo colocado, o australiano James Winslow. "Tirei um peso dos meus ombros. Essa vitória devia ter vindo mais cedo", afirmou o piloto, de 22 anos. Neste sábado, na terceira corrida da série, ele larga na pole. Embora não goste de ser o tempo todo comparado ao tio, Bruno pode se inspirar em um ponto especial da carreira de Ayrton Senna: a primeira vitória do tricampeão na Fórmula 1 veio debaixo de um dilúvio, no GP de Portugal de 1985, em Estoril. A prova também não teve o número de voltas previstas - acabou três antes do fim, por causa do limite de duas horas. Apesar da idade, Bruno Senna tem currículo curto no automobilismo: estreou em 2004, numa prova de Fórmula BMW, na Inglatera. No ano passado, disputou algumas etapas da F-3 inglesa, competição que volta a disputar neste ano.