Sob chuva, Cacá Bueno vence etapa da Stock Car em MS Debaixo de muita chuva, o carioca Cacá Bueno venceu neste domingo a etapa de Campo Grande da Stock Car. Em segundo lugar chegou David Muffato, e em terceiro, Hoover Orsi. A prova só teve 22 voltas - foi encerrada quando teve 75% de sua duração completada, já que o grande volume de água na pista ameaçava a integridade física dos pilotos. Foi a segunda vitória de Cacá na temporada e a 13ª da sua carreira na Stock. Com o resultado, ele assumiu a vice-liderança do campeonato com 50 pontos, seis atrás de Orsi. O terceiro colocado é Antônio Jorge Neto, com 41.