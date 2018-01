Sobe para 6 os mortos em corrida no Peru Mais uma pessoa morreu nesta segunda-feira em conseqüência do grave acidente registrado no domingo em uma prova automobilística na cidade de Cuzco, sul do Peru. Os problemas começaram depois que o carro dirigido pelo piloto Carlos de la Flor derrapou e saiu da pista. Alguns espectadores se aproximaram do carro para socorrer o piloto e acabaram sendo atropeladas por Yuri Herrera, que vinha logo atrás. Morreram na hora, quatro mulheres e um menino oito anos. Nesta segunda, o número de mortes subiu para seis. Segundo o Clube Automobilístico - organizador da prova - pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, entre elas, os dois pilotos.