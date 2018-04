Sobrinho de Senna fica em 5º na estréia O novo representante da família Senna nas pistas, Bruno, 21 anos, filho de Viviane e sobrinho de Ayrton, fez a sua estréia hoje. Foi na categoria-escola Fórmula BMW, na 15.ª e 16.ª etapas do Campeonato Inglês, no circuito de Brands Hatch, o mesmo onde Ayrton Senna disputou sua primeira corrida de carro, no dia 1.º de março de 1981, na Fórmula Ford 1600 britânica, pela equipe Van Diemen. Acabou em quinto. Bruno, mesmo tendo pouca experiência no kart, surpreendeu nas classificações para o grid, ao registrar o 11.º tempo para o grid da primeira corrida e o 10.º para a segunda, ambas realizadas hoje. Ao longo das 22 voltas de cada prova sua falta de experiência ficou evidente, em especial diante de pilotos que vêm competindo desde o início da temporada. Na primeira corrida, não completou sequer a primeira volta. Na segunda, recebeu a bandeirada em 16.º. O português João Urbano, companheiro de Bruno na equipe Carlin, aproveitou bem a pole position e venceu a primeira prova, seguido dos ingleses James Sutton, da Fortec, e Tim Bridgman, pelo time montado por ele mesmo. Já na segunda, a vitória ficou com James Sutton, que também largou na pole, seguido por João Urbano e outro inglês, Philip Glew, da Soper. Com os resultados do fim de semana, Philip Glew assumiu a liderança da Fórmula BMW inglesa, com 178 pontos. Tim Bridgman está em segundo, 167,5, o inglês Josh Fisher, da Motaworld em terceiro, 152, e João Urbano em quarto, 138,5. A próxima etapa do campeonato, também com rodada dupla, será dia 5, no circuito de Rockingham.