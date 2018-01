Sobrinho de Senna volta às pistas no kart Depois de quase dez anos, um Senna está acelerando nas pistas. É Bruno, sobrinho de Ayrton. Tem 19 anos e está voltando a correr de kart. Quando tinha 9, o garoto se afastou dos kartódromos por causa do acidente que matou Ayrton Senna, em 1994. Mas neste ano decidiu voltar a competir. Bruno está disputando a Biland Challenge, categoria que existe há três anos no Brasil. Cada equipe tem dois pilotos. E cada um corre uma bateria de 25 voltas ou 25 minutos. O segundo larga da posição em que o primeiro terminou sua prova. Seu parceiro é Gustavo Passeto. Leia mais no Jornal da Tarde