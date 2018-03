Solberg lidera o Rally da Nova Zelândia O piloto norueguês Petter Solberg (Subaru) assumiu a liderança do Rally da Nova Zelândia - a quarta etapa do Campeonato Mundial de Rally (WRC) - ao final das provas superespeciais disputadas nesta quinta-feira em Auckland. Solberg fechou o dia cinco segundos à frente do finlandês Marcus Gromholm (Peugeot), o segundo colocado e seis à frente do estoniano Markko Martin (Ford Focus) que chegou em terceiro. Veja a classificação desta 5ª Rally da Nova Zelândia 1. Petter Solberg (NOR) - Subaru 2:47.6 2. Marcus Gronholm (FIN) Peugeot a 0.5 3. Markko Martin (EST) Ford Focus 0.6 4. François Duval (BEL) Ford Focus 1.2 5. Harri Rovanpera (FIN) Peugeot 1.8 6 . Mikko Hirvonen (FIN) Subaru 1.8 7. Henning Solberg (NOR) Peugeot 3.1 8. Daniel Carlsson (SUE) Peugeot 3.2 9. Sébastien Loeb (FRA) Citroën Xsara 6.7 10. Carlos Sainz (ESP) Citroën Xsara 7.8 11. Antony Warmbold (ALE) Ford Focus 13.4 12. Jari Viita (FIN) Ford Focus 14.1