Solberg segue líder no Rally do Japão O campeão mundial Petter Solberg (Subaru) manteve neste sábado a vantagem sobre o francês Sebatien Loeb (Citroen) e continua na liderança do Rally do Japão. Solberg ganhou cinco das nove provas especiais disputadas hoje em Hokkaido - ilha japonesa localizada no extremo norte do país. ?Eu estou me sentindo muito bem. O carro não apresentou nenhum problema grave e acho que as coisas estão funcionamento corretamente?, disse o norueguês, que já havia terminado na frente na sexta-feira. Loeb, que lidera o campeonato com 76 pontos, andou abaixo do esperado, mas conservou a segunda posição. O estoniano Markko Martin (Ford) ficou em terceiro. ? Estamos melhorando. Hoje o carro teve um desempenho melhor que ontem?, disse Martin. Solberg, que soma duas vitórias na temporada, tem 44 pontos e está em quarto lugar na classificação geral do campeonato. O Rally do Japão é a 11ª etapa do Mundial, que conta com 16 provas. A Citroen lidera o mundial de construtores com 125 pontos, uma vantagem de 29 pontos sobre a Ford - o segundo colocado. Veja como ficou a classificação após a etapa deste sábado: 1 - Petter Solberg (NOR) Subaru, 2:38:31.6 2 - Sebastien Loeb (FRA) Citroen, 1:09.2 atrás 3 - Markko Martin (EST) Ford, 1:40.3 4 - Carlos Sainz (ESP) Citroen, 2:06.2 5 - Marcus Gronholm (FIN) Peugeot, 2:17.8 6 - Francois Duval (BEL) Ford, 2:26.4 7 - Mikko Hirvonen (FIN) Subaru, 4:07.3 8 - Harri Rovanpera (FIN) Peugeot, 5:20.4 9- Antony Warmbold (DIN) Ford, 13:16.6 10- Toshihiro Arai (JAP) Subaru, 13:37.9