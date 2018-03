Solberg vence o Rally da Nova Zelândia O piloto norueguês Peter Solberg (Subaru) conquistou neste domingo o título do Rally da Nova Zelândia, a quarta etapa do Campeonato Mundial de Rally (WRC), disputado em Auckland. O último dia de provas foi marcado por uma disputa acirrada entre Solberg e o finlandês Marcus Gronholm (Peugeot), que ficou na segunda posição depois de ter sido penalizado com a perda de 15 segundos por cometer uma infração ao usar o freio de mão. O estoniano Markko Martin (Ford Focus) foi o terceiro e o francês Sebastien Loeb (Citroen Xsara) o quarto colocado. Com a vitória nesta quarta etapa, Solberg sobe para 23 pontos, e ocupa agora a quarta posição na classificação geral do campeonato. Ele ficou a apenas um ponto de Gronholm - o terceiro colocado - e a dois do vice-lider Sebastien Loeb. Com a terceira posição em Auckland, Martin assumiu a liderança isolada do campeonato com 26 pontos. Veja a classificação do Rally da Nova Zelândia 1. Petter Solberg (NOR) Subaru Impreza WRC 2. Marcus Gronholm (FIN) Peugeot 307 WRC 3. Markko Martin (EST) Ford Focus WRC 4. Sébastien Loeb (FRA) Citroen Xsara WRC 5. Harri Rovanpera (FIN) Peugeot 307 WRC 6. Carlos Sainz (ESP) Citroen Xsara WRC 7. Mikko Hirvonen (FIN) Subaru Impreza WRC 8. Daniel Carlsson (SUE) Peugeot 206 WRC 9. Dean Herridge (AUS) Subaru Impreza 10. Manfred Stohl (ALE) Mitsubishi Lancer Classificação do Mundial, após a quarta etapa .1. Marco Martin (EST) 26 pontos .2. Sebastien Loeb (FRA) 25 .3. Marcus Gronholm (FIN) 24 .4. Petter Solberg (NOR) 23 .5. François Duval (BEL) 14 .6. Carlos Sainz (ESP) 13 .7. Mikko Hirvonen (FIN) 6 .8. Janne Touohino (FIN) 5 .9. Freddy Loix (BEL) 4 10. Gilli Panizzi (FRA) 4 Classificação de Construtores 1. Ford 47 pontos 2. Citroen 38 3. Peugeot 33 4. Subaru 31 5. Mitsubishi 5