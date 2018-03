Sorte de Schumacher parece não ter fim Vai ter sorte assim lá na China. Não, na China não porque a Fórmula 1 irá para lá o ano que vem. Primeiro Michael Schumacher errou na classificação, sábado, quase rodou e ainda assim largou na pole position. Só com ele acontece essas coisas. E o que dizer deste domingo então? O alemão da Ferrari enfrentou fogo no carro, no seu primeiro pit stop, a adversidade da chuva para seus pneus, concorrentes bem preparados, Kimi Raikkonen, da McLaren, e Juan Pablo Montoya, da Williams, e ainda assim ganhou o GP da Áustria, sua terceira vitória consecutiva. Quer dizer: para derrotá-lo seus adversários terão de contratar franco atiradores nas arquibancadas. Mesmo assim sem nenhuma certeza de êxito. Qualquer outro piloto, ou pelo menos a maioria deles, ao ver as labaredas de fogo bem próximas da sua cabeça, como ocorreu com Schumacher neste domingo no circuito A1-Ring, no seu primeiro pit stop (23ª volta de um total de 69), teria batido a mão na fivela do cinto e pulado fora do cockpit em tempo recorde, bem inferior aos cinco segundos exigidos pela FIA. ?Acho que algum mecânico pensou que eu estava sentindo frio e pretendia me esquentar", brincou o piloto, que agora está a apenas dois pontos da liderança do Mundial, já que Raikkonen foi segundo e somou 8 pontos (40 a 38). Com o terceiro lugar, Rubens Barrichello pulou para terceiro no Mundial, com 26 pontos. ?Eu fiquei me perguntando depois o quanto grave havia sido aquilo", comentou Schumacher, enquanto estabelecia voltas excepcionalmente rápidas. Como o pit stop demorou 20,4 segundos, Schumacher caiu de primeiro para terceiro, atrás de Montoya e Raikkonen. O colombiano da Williams havia ultrapassado Raikkonen na largada, que teve de ser adiada duas vezes por conta de problemas com a eletrônica da Toyota de Cristiano da Matta. Um pouco antes de ver sua Ferrari cheia de pó químico dos extintores, Schumacher ainda teve de lutar contra o piso escorregadio. Na 13ª volta começou a cair alguns pingos de chuva na pista e os pneus Bridgestone para asfalto seco, a exemplo do que demonstraram na Austrália e em Interlagos, respondem bem pior que os Michelin, usados pela McLaren e Williams, nessas condições. A diferença para Montoya que chegou a 10 segundos e 636 milésimos na 15ª volta, caiu para 3 segundos e 461 milésimos na 19ª. Aí começou a secar de novo e Schumacher, que havia dado um passeio pela área de escape da curva 1, na 15ª volta, em razão das gotas de água, mas ele é imune a tudo, começou a impor seu melhor ritmo novamente. Schumacher foi perguntado se se considera um homem de sorte, depois de passar por tudo que passou no fim de semana e ainda ganhar a corrida. ?Não. Você pode ver também pelo outro lado, ou seja, tive azar de ter de enfrentar essas situações." Voltar a ser rápido, como ocorreu depois da pista secar não significa, necessariamente, ultrapassar os adversários. Mas aí entra em cena o imponderável de novo. Não para o alemão, lógico, para seus concorrentes. Montoya, líder então, na 31ª volta, lança o motor BMW. ?Perdia pressão d´água há tempos e sabia que não iria durar muito", explicou o resignado colombiano. Na mesma volta, uma curva antes apenas, Schumacher ultrapassou Raikkonen na saída da curva 2 para ganhar a segunda colocação. ?Quando vi Montoya, com aquela fumaça, por um instante não soube o que fazer, já que ele poderia mudar sua trajetória na pista e na minha frente", disse Schumacher. Nem o mais cético dos ferraristas acreditaria que o alemão não venceria mais neste domingo. O equipamento para reabastecer poderia até falhar de novo no segundo pit stop (volta 42), incendiar o carro inteiro desta vez, que o macacão antichama de Schumacher o permitiria cruzar a linha de chegada e receber a bandeirada em primeiro. O saldo da prova: pelo menos a Ferrari não venceu com a imensa facilidade que os primeiros treinos sugeriam. O alemão cruzou 3 segundos e 362 milésimos apenas na frente de um valente Raikkonen, com a McLaren velha, e 3 segundos e 951 milésimos de Rubinho, sob forte gripe. Depois vieram, bem atrás, Jenson Button, da BAR, quarto, David Coultard, McLaren, quinto, Ralf Schumacher, Williams, sexto, o excelente Mark Webber, Jaguar, sétimo, e Jarno Trulli, Renault, oitavo. O próximo GP é o de Mônaco, dia 1º.