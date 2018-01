Souvenirs fazem a festa de torcedores Os fanáticos torcedores da Fórmula-1 que começam a invadir o autódromo de Interlagos a partir desta sexta-feira, já fazem a festa das escuderias, fora das pistas. Apesar de estarem em funcionamento há poucas horas, estandes montados no circuito com produtos licenciados pelas equipes estão prevendo ótimas vendas. Os preços estão para lá de inflacionados mas, mesmo assim, os torcedores se arriscam. Pagam pelo menos R$ 20,00 por pequenos broches, R$ 100,00 por simples canecas de cerâmica ou R$ 150,00 por uma camiseta de algodão com os escudos ou logomarcas das escuderias. O campeão da carestia, no entanto, é o agasalho da Ferrari. Composto por blusa e calça a vestimenta que custa nada menos que R$ 900,00. Apesar de o vermelho ser a marca da Ferrari, se pode escolher entre três cores - vermelho, preto e amarelo. Há ainda uma infinidade de outros produtos: bonés, chaveiros, canecas, carros em miniaturas, quase sempre com preços nunca inferiores a R$ 20,00.