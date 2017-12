SP tem feira para fãs do automobilismo No vácuo da expectativa pelo Grande Prêmio do Brasil de F1, começa hoje um evento inédito no País. Uma feira pretende mostrar ao público como as inovações usadas no automobilismo de competição chegam ao consumidor comum. A Autosports Mundial, Feira Internacional de Competições Automotivas, terá abertura oficial às 14 horas, no Expo Mart, na Vila Guilherme, com uma série de atrações para quem é louco por automobilismo de competição. Vários carros de corrida estarão expostos, com destaque para o modelo da Williams no campeonato da Fórmula 1 deste ano, no estande da Petrobrás. Além do carro de Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya, estarão na feira vários modelos de Fórmula 3, Fórmula 3000, Fórmula Espron, Fórmula Chevrolet, Stock Car, Rali, Kart, Motocross, Motovelocidade, Off Road e Enduro. Leia mais no Jornal da Tarde