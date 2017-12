Sperafico e Pizzonia largam na frente Ricardo Sperafico e Antonio Pizzonia, a dupla de pilotos da equipe Petrobras Júnior, larga neste sábado em primeiro e segundo na penúltima etapa do campeonato, no circuito de Spa-Francorchamps. Para o inglês Justin Wilson, da Nordic, ser campeão, basta somar um ponto na Bélgica ou em Monza, dia 16. Pizzonia pode vir a ser o segundo piloto de testes da Williams em 2002, ao lado de Marc Gene. Ele fará um teste de 19 a 21 no autódromo do Estoril, em Portugal. Jonathan Williams, filho de Frank Williams, confirmou nesta sexta-feira que em função da proibição de testar de 15 de outubro a 31 de dezembro, só em janeito haverá 18 dias de testes. "Vamos precisar de dois pilotos de testes."