Sperafico larga em 3º na F-3000 O piloto brasileiro Ricardo Sperafico vai largar na terceira posição do Grande Prêmio da Europa de Fórmula 3000, às 10 horas deste sábado (Brasília), com transmissão da PSN e da SporTV. O piloto da equipe Petrobrás Júnior marcou o tempo de 1min30s504, terminando o treino classificatório atrás do checo Tomas Enge (1min30s433) e do austríaco Mark Webber (1min30s500). O companheiro de equipe de Sperafico, o brasileiro Antonio Pizzonia marcou 1min30s799 e largará em oitavo, logo à frente de Ricardo Maurício, nono com 1min30s991. Dois demais brasileiros, Rodrigo Sperafico foi o 14º, Mario Haberfeld, 15º, e Jaime Melo Jr, 16º.