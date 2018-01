Sperafico larga em 3º na F-3000 O piloto sueco Bjorn Wirdheim, da Arden, fez nesta sexta-feira o melhor tempo (1:38.457) no treino classificatório para o grid do GP da Itália de F-3000 e vai largar na pole position, seguido do italiano Giorgio Pantano (1:38.672), da Durango. O brasileiro Ricardo Sperafico (1:39.381), da Coloni, sai em terceiro.