Sperafico vence e sueco é campeão da F3000 O brasileiro Ricardo Sperafico venceu neste sábado o GP da Alemanha de Fórmula 3000, no circuito de Hockenheim. Mas o título do campeonato já está nas mãos do sueco Bjorn Wirhdeim, que garantiu a conquista ao ficar em segundo lugar na prova, a 8ª das 10 etapas da temporada.