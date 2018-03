Sperafico vence etapa da F-3000 O brasileiro Ricardo Sperafico, da equipe Coloni, venceu neste sábado, no circuito A1-Ring, a terceira etapa do Campeonato Internacional de Fórmula 3000. Agora ele é segundo na classificação geral, junto do italiano Giorgio Pantano, da Durango, terceiro neste sábado, com 16 pontos. O líder da temporada é o sueco Bjorn Wirdheim, da Arden, segundo colocado neste sábado, com 26. Sperafico largou na pole position e liderou as 35 voltas do início à bandeirada. "Foi difícil porque o Wirdheim optou por mais asa que eu o que lhe permitia frear melhor. Eu, em compensação, minha mais velocidade e tração. O segredo era não perder a posição no começo." O sueco andou muito próximo de Sperafico quase o tempo todo. Só no fim, quando viu que não daria, tirou um pouco o pé. Ele cruzou a linha de chegada 3 segundos e 671 milésimos atrás. A próxima etapa será dia 31 de maio em Mônaco.