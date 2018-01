Spinelli e Vivolo vencem Brasileiro de Rally Cross Country A dupla Guilherme Spinelli e Marcelo Vivolo, da Mitsubishi Racing, conquistou neste final de semana, o Tetracampeonato Brasileiro de Rally Cross Country, em Itatinga (SP), ao terminar em terceiro lugar na última etapa da competição. A outra dupla da Mitsubishi, Ingo Hoffmann e Lourival Roldan, chegou em quarto na prova, garantindo o vice-campeonato e a dobradinha para a equipe. O resultado também deu o título brasileiro na categoria Protótipo à dupla. ?O resultado final do Campeonato Brasileiro foi extremamente positivo para a Mitsubishi Racing?, avaliou Ingo Hoffmann. ?Poderíamos ter buscado uma posição, mas optamos por fazer uma prova mais conservadora para garantir os títulos para a equipe?. Acostumado à velocidade e aos títulos no asfalto, o experiente piloto considerou também que a temporada 2006 representou um grande progresso na sua pilotagem na terra. ?Acredito que consegui evoluir bastante durante este ano no off road e pude andar bem mais próximo dos principais pilotos?. Resultados da última etapa do Brasileiro de Rally Cross Country: 1.º Maurício Neves/Clécio Maestrelli 2h14min28s 2.º Fellipe Bibas/Emerson Cavassin 2h14min46s 3.º Guilherme Spinelli/Marcelo Vivolo 2h15min08s 4.º Ingo Hoffmann/Lourival Roldan 2h15min37s 5.º João Antonio Franciosi/Rafael Capoani 2h20min09s Classificação Geral do Campeonato: 1.º Guilherme Spinelli/Marcelo Vivolo 79 pontos 2.º Ingo Hoffmann/Lourival Roldan 71 3.º Reinaldo Varella/Marcos Macedo 61,5 4.º Maurício Neves;Clécio Maestrelli 54,5 5.º Kléver Kolberg/Eduardo Bampi 47,5 Classificação Categoria Protótipos: 1.º Ingo Hoffmann/Lourival Roldan 84,5 pontos 2.º Guilherme Spinelli/Marcelo Vivolo 84 3.º Kléver Kolberg/Eduardo Bampi 71,5 pontos