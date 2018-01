Spyker acelera lançamento do novo carro A escuderia Spyker anunciou nesta quinta-feira que apresentará em julho seu novo carro para a Fórmula 1. A equipe decidiu acelerar o lançamento do veículo, inicialmente previsto para agosto, para tentar obter alguns bons resultados na categoria. "O carro terá uma nova parte traseira, além de uma nova cara", contou o diretor técnico Mike Gascoyne. "Sabemos que aerodinamicamente será um grande ganho para a equipe, pois teremos uma maior estabilidade do carro na pista." Neste ano, a Spyker, antiga Midland, compete com motores da Ferrari. A equipe teve problemas nos primeiros meses para montar o veículo. Até o momento, em três provas realizadas (Austrália, Malásia e Bahrein), a escuderia não conquistou nenhum ponto. Os pilotos titulares da Spyker são o holandês Christijan Albers e o alemão Adrian Sutil.