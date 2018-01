Stallone divulga filme sobre a F-Indy O ator Sylvester Stallone esteve em Long Beach para divulgar seu novo filme, Driven, cuja estréia nos Estados Unidos será dia 27 de abril. Stallone é o roteirista e protagonista dessa história filmada dentro do ambiente da Fórmula Indy, com seus pilotos e carros. Claro que Stallone não se limitou às pistas e levou os monopostos para as ruas. A situação, disse ele, é tão irreal quanto foi quando seu personagem Rocky Balboa enfrentou o gigante russo Ivan Drago em Rocky 4: "Era real? Não. Eu o faria? Não. Mas foi interessante." Stallone disse que preferiu fazer o filme acompanhando a Indy do que a F-1 pela facilidade geográfica (a maioria das corridas é disputada nos Estados Unidos) e porque a F-1 parece uma "base militar secreta", cheia de segredos.