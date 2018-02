Stock: Cacá Bueno garante sua 9.ª pole Líder da Stock Car V8 com 121 pontos, Cacá Bueno larga neste domingo na pole da etapa de Santa Cruz do Sul (RS), às 13h, com transmissão da SporTV. Neste sábado, no treino classificatório, o piloto fez a melhor volta em 1m20s987. Atrás de Cacá largam Rodrigo Sperafico (1m21s055) e Guto Negrão (1m21s078). Mesmo numa pista desconhecida para a maioria dos pilotos, 22 ficaram no mesmo segundo, mostrando o equilíbrio na categoria. ?Pole é importante em qualquer lugar. Aqui em Santa Cruz, uma pista estreita e que fica suja, é excelente largar na frente porque tenho um carro muito bom para toda a corrida. Tive o benefício de o Hoover Orsi largar mais para trás (26,º) e o Giuliano Losacco em nono?, disse Cacá. Quarto colocado na classificação com 48 pontos, Rodrigo Sperafico se disse contente por largar na primeira fila. ?Será uma briga boa, porque meu carro está constante e vou pensando na vitória.? Guto Negrão fez sua melhor posição no grid nesta temporada. Com duas vitórias na carreira, o piloto promete brigar muito pelo triunfo. ?Saio numa posição privilegiada. Prefiro largar em terceiro do que em segundo, que não tem como entrar para fazer a curva. Acredito que tenho grandes chances de terminar a primeira volta na liderança.? Negrão acreditava - Negrão surpreendeu ao dominar a maior parte dos ensaios, depois de figurar apenas no pelotão intermediário desde a sexta-feira. ?Eu poderia ter virado dois décimos mais rápido, mas dei uma leve escapada numa curva e desperdicei a chance. Mas o importante agora é que conseguimos finalmente melhorar o carro. Este chassis é da primeira geração, de 2001, e parecia não reagir mais às mudanças?, comentou Negrão, que terá Luciano Burti ao seu lado no grid. Depois de Santa Cruz, a Stock Car voltará a correr dias 16, em Tarumã, na Grande Porto Alegre, e 30, em Buenos Aires. Será a primeira vez que a categoria terá uma corrida fora do Brasil desde 1982, quando houve uma prova em Portugal. Em seguida restarão as etapas do Rio de Janeiro (13/11) e São Paulo (27/11).