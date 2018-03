Stock: Cacá é o mais rápido em Interlagos O carioca Cacá Bueno foi o mais rápido nesta sexta-feira nos treinos livres em Interlagos para a segunda etapa do Brasileiro de Stock Car. O piloto da Action Power fez 1min39s994 (média de 155,133 km/h), superando por 0s074 o atual campeão da categoria, o paranaense David Muffato, da Repsol-Boettger, que cravou 1min40s068. A terceira posição foi do paulista Pedro Gomes, (Giaffone, 1min40s186). Nesta sexta, 32 carros treinaram. Cacá venceu na pista a primeira etapa, em Curitiba, mas foi desclassificado e recorreu ao tribunal contra a penalização. A sessão que define, neste sábado, o grid de largada, começa às 12h10, com entrada franca no autódromo. Domingo, a corrida terá largada às 10h35.