Stock Car: A festa de Thiago Camilo Thiago Camilo, da equipe Golden Cross-Vogel, conquistou muito mais que a vitória, neste domingo em Interlagos, na 12.ª e última etapa do Campeonato da Stock Car. O paulista de 20 anos tornou-se o mais jovem piloto da história da competição, que começou a ser disputada ainda em 1979, a vencer uma corrida, a primeira dele. No sábado, estabeleceu o recorde do circuito para a Stock, ao obter a pole position, 1min38s367, e, neste domingo, com a melhor volta, bateu o recorde também em prova, 1min39s913. "Já tinha batido na trave várias vezes e agora deu certo", disse o emocionado piloto que terminou o campeonato em quarto, com 128 pontos. O campeão, Giuliano Losacco, da Itupetro-RC, foi quinto e no total somou 179 pontos. Com o quarto lugar, Cacá Bueno, da Action Power, garantiu o vice-campeonato. Seu adversário, Antonio Jorge Neto, da Medley-Mattheis, recebeu a bandeirada em segundo, mas Cacá chegou a 153 pontos úteis diante de 150 de Jorge Neto. Cacá não descartou a possibilidade de sua equipe recorrer à justiça comum reivindicando o título. Na etapa de abertura, os comissários o desclassificaram, depois de vencer, por posição irregular da bomba de óleo da direção hidráulica. Se o resultado for revisto, Cacá seria o campeão. Felipe Maluhy, da Bennamed Nascar, completou o pódio, com o terceiro lugar. A Stock Car mostrou por que na pesquisa da revista inglesa Autosport foi classificada como "uma das cinco melhores categorias do mundo." Nada menos de 28 mil pessoas estiveram no autódromo, em dia chuvoso. As muitas empresas que investem no evento montaram 50 camarotes, que receberam 11 mil convidados. É com essa credibilidade que a Stock Car inicia já hoje sua temporada 2005, com dois dias de testes. Nunca o Brasil teve uma categoria tão avançada, em todos os sentidos.