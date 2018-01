Stock Car agita Interlagos no domingo A Stock Car brasileira realiza neste domingo, em Interlagos, apenas a sua terceira etapa da temporada 2003. No entanto, a corrida já pode começar a definir os pilotos que irão brigar pelo título. Isso em função do equilíbrio do campeonato, por mais contraditório que possa parecer. No entanto os pilotos que não conseguiram bons resultados nas duas primeiras corridas ? Curitiba e Campo Grande ?, podem ter suas pretensões comprometidas caso voltem a ficar longe das primeiras posições na prova que começa às 10h35 e terá transmissão ao vivo da TV Globo. Principalmente se os primeiros colocados no campeonato conseguirem um lugar no pódio. Esses são os casos de Cacá Bueno (17 pontos), Gualter Salles, Guto Negrão (16 cada) e Chico Serra (14). Eles não estão distantes do líder Ingo Hoffmann (37) e muito menos do segundo colocado, David Muffato (25). Mas precisam obter bons resultados. Do contrário, e se Ingo e Muffato amealharem muitos pontos em Interlagos, ficarão inevitavelmente sob pressão. Neste domingo, apenas a Stock Car corre no autódromo paulistano. A Stock Car Light deveria realizar sua primeira etapa, mas como os carros ainda não ficaram prontos, o início do campeonato ficou para a próxima etapa, no Rio de Janeiro.