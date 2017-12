Stock Car agora mais popular e acirrada Desde de que passou a ser disputada, em 1979, nunca a Stock Car foi tão popular como este ano, na 26ª edição do campeonato. Os 38 carros no grid, neste domingo, às 13 horas, em Interlagos, para a 12ª e última corrida do ano, o público previsto de 30 mil pessoas e o elevado nível de competição refletem o incrível aumento do interesse pela Stock Car. A transmissão do evento pela Globo tem responsabilidade direta no processo. "E os planos para 2005 são ambiciosos", diz Carlos Col, presidente da Vicar, empresa promotora da categoria. Ingo Hoffmann, da Filipaper Racing, o maior campeão da Stock Car, com 12 títulos, reconhece que nunca a disputa foi tão acirrada como agora. "Estamos lutando por milésimos de segundo", diz. Tudo isso é resultado de elevados investimentos nas equipes. Com o aumento da procura pela Stock Car e a maior exposição na mídia, as equipes passaram a contar com verbas de patrocínio significativas. "Um time de ponta não investe menos de R$ 1 milhão por temporada", afirma um dirigente. Novidades - Carlos Col quer diversificar a Stock Car. Hoje, todos os carros utilizam a carenagem do Vectra, modelo da GM. "Não temos nada definido, mas estamos conversando com outras montadoras." A estrutura tubular, o chassi e o motor V-8, importado, seriam os mesmos para todos, mas com a possibilidade de variar a carenagem que reveste o carro, como se faz na Nascar, a Stock Car norte-americana. Outra novidade para 2005 pode ser a internacionalização do evento. "Há uma possibilidade real de organizarmos uma etapa em Buenos Aires", diz Col. Hoje, existe até um piloto argentino participando da prova de Interlagos. É o experiente Nestor Gabriel Furlan, ex-campeão sul-americano de Fórmula 3. A prova começa às 13 horas, com SporTV.