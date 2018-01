Stock Car: Boesel larga na pole amanhã Pela primeira vez na carreira, Raul Boesel vai largar na pole position do Campeonato Brasileiro de Stock Car V8. Ele é o único piloto da atual categoria que participou da primeira prova da Stock Car, disputada em 1979. Boesel fez a volta mais rápida nas tomadas oficiais de tempo na tarde deste sábado. O piloto de 45 anos completou os 3.433 metros do circuito do Autódromo Internacional de Campo Grande em 1m28s750. Em segundo lugar ficou David Muffato, seu companheiro na equipe Repsol-Boetger. O terceiro no grid é Thiago Marques. A segunda etapa da Stock Car V8 será disputada neste domingo a partir das 13 horas (horário de Brasília). A prova terá transmissão ao vivo pela SporTV.