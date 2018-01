Stock Car: Brasileiro começa domingo Com 35 pilotos inscritos e novidades importantes do regulamento, começa neste domingo, em Curitiba, o Campeonato Brasileiro de Stock Car de 2001. A partir deste ano, os carros serão "empurrados?? por motores de 8 cilindros e o combustível voltará a ser a gasolina, substituindo o álcool usado ano passado. A etapa de abertura do campeonato tem largada prevista para as 10h30 deste domingo no Autódromo de Curitiba. A corrida terá transmissão da TV Globo e do SporTV. A Globo, aliás, anuncia transmissão de todas as 12 etapas da temporada. Entre os pilotos, a principal novidade da temporada é Raul Boesel, que após 20 anos no exterior volta a competir no País. Boesel, na realidade, retorna à categoria onde correu de 1977 a 1979, quando terminou o campeonato em quarto lugar. "A Stock Car está muito forte. O carro é bom e a estrutura das equipes tem nível elevado??, disse o piloto. Nos programas da Stock Car também serão realizadas provas da Stock Car Light, que este ano terá a participação de uma mulher, Danusa Moura, e da F-Chevrolet. Os campeonatos das duas categorias terão dez provas.