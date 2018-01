Stock Car: Burti fica com a pole em Santa Cruz do Sul Luciano Burti (Petrobras-Action Power) conquistou neste sábado a pole position para a sétima etapa da Stock Car V8, no circuito gaúcho de Santa Cruz do Sul. Esta foi a sua segunda pole na categoria. Ruben Fontes (CCC) vai largar em segundo e Rodrigo Sperafico (Neosoro-JF) sai em terceiro. O líder Cacá Bueno (Eurofarma-RC), que dominou todos os treinos da sexta-feira, partirá em quinto. Já o bicampeão Giuliano Losacco (Medley), comprovou o mal desempenho dos treinos livres e conseguiu apenas 22.º tempo no grid. A prova em Santa Cruz do Sul - que define os 10 classificados para os playoffs - deve ser realizada com temperatura baixa, segundo a meteorologia, já que uma forte massa de ar polar era esperada para o início da madrugada no interior do Rio Grande do Sul. A largada está marcada para as 13 horas, com transmissão ao vivo pelo SporTV. Grid (os 22 primeiros): 1.º Luciano Burti (SP/Petrobras-Action Power/VB), 1min20s566 2.º Ruben Fontes (GO/Neosoro-JF/CA), 1min20s662v 3.º Rodrigo Sperafico (PR/Neosoro-JF/CA), 1min20s708 4.º Antonio Jorge Neto (SP/Eurofarma-RC/ML), 1min20s822 5.º Cacá Bueno (RJ/Eurofarma-RC/ML), 1min20s935 6.º Duda Pamplona (RJ/Officer Pamplona´s/ML), 1min20s982 7.º Valdeno Brito (PB/L&M/CA), 1min21s060 8.º Ricardo Mauricio (SP/Katalogo/ML), 1min21s092 9.º Felipe Maluhy (SP/Terra Avallone/ML), 1min21s212 10.º Thiago Camilo (SP/Vogel/CA), 1min29s342 11.º Nonô Figueiredo RJ/Vogel/CA), 1min20s975 12.º Pedro Gomes (SP/Sama-GomeSport/VB), 1min21s064 13.º Chico Serra (SP/Orbital-WB/VB), 1min21s168 14.º Allam Khodair (SP/Sorriso-Boettger/CA), 1min21s172 15.º David Muffato (PR/NasrCastroneves/VB), 1min21s182 16.º Ingo Hoffmann (SP/Filipaper-AMG/ML), 1min21s200 17.º Gualter Salles (RJ/Vogel/CA), 1min21s233 18.º Alceu Feldmann (PR/Sorriso-Boettger/CA), 1min21s263 19.º Juliano Moro (RS/Nascar/ML), 1min21s270 20.º Luis Felipe Gama (SP/Scuderia 111/CA), 1min21s283 21.º Renato Jader David (SP/RC3 Bassani/CA), 1min21s436 22.º Giuliano Losacco (SP/Medley-A.Mattheis/CA), 1min21s478 Legenda: CA - Chevrolet Astra VB - Volkswagen Bora ML - Mitsubishi Lancer