Stock Car: Cacá aproveita a pole e vence em Londrina Mesmo com um problema na bomba d´água antes da largada - resolvido com um remendo de durepox -, Cacá Bueno (Eurofarma-RC) aproveitou bem a sua pole position e venceu a etapa de Londrina da Stock Car V8, disputada neste domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Mateus Greipel (RC3 Bassani) terminou na segunda posição e Giuliano Losacco (Medley-A.Mattheis) completou o pódio, em terceiro. Foi a quarta vitória do piloto carioca em cinco provas neste ano. Com a vitória, Cacá Bueno - que no ano passado sofreu um grave acidente nesta pista - chegou aos 100 pontos e ampliou a sua vantagem na liderança da tabela de classificação, que era de cinco pontos antes desta etapa. O vice-líder Hoover Horsi (NasrCastroneves) terminou a corrida deste domingo apenas na décima colocação e agora tem 76 pontos no campeonato. Antônio Jorge Neto (Eurofarma-RC), cruzou a linha de chega em quarto e ocupa a terceira posição na tabela com 56 pontos. A próxima corrida será em Curitiba, no dia 13 de agosto. Confira a classificação da prova (os 20 primeiros): 1.º Cacá Bueno (ML/Eurofarma-RC/RJ), 33 voltas em 46min59s452 (média de 132.51 km/h) 2.º Mateus Greipel (CA/RC3 Bassani/SC), a 11s925 3.º Giuliano Losacco (CA/Medley-A.Mattheis/SP), a 12s232 4.º Antonio Jorge Neto (ML/Eurofarma-RC/SP), a 12s606 5.º Pedro Gomes (VB/Sama-GomeSport/SP), a 13s292 6.º Ricardo Mauricio (ML/Katalogo/SP), a 13s911 7.º Duda Pamplona (ML/Officer Pamplona´s/RJ), a 14s679 8.º Felipe Maluhy (ML/Terra Avallone/SP), a 14s940 9.º Thiago Marques (VB/Petrobras-Action Power/PR), a 17s783 10.º Hoover Orsi (VB/NasrCastroneves/MS), a 18s952 11.º Alceu Feldmann (CA/Sorriso-Boettger/PR), a 19s573 12.º Guto Negrão (CA/Medley-A.Mattheis/SP), a 19s821 13.º Popó Bueno (CA/Hot Car/RJ), a 20s171 14.º Luciano Burti (VB/Petrobras-Action Power/SP), a 20s664 15.º Christian Fittipaldi (ML/Terra Avallone/SP), a 21s211 16.º Nonô Figueiredo (CA/Scuderia 111/SP), a 21s719 17.º Gualter Salles (CA/Vogel/RJ), a 32s025 18.º Ruben Fontes (CA/Neosoro-JF/GO), a 33s182 19.º Fábio Carreira (CA/Carreira/SP), a 34s410 20.º Felipe Gama (CA/Scuderia 111/SP), a 38s621 Melhor Volta: Antonio Jorge Neto, 1min18s382 Legenda: CA - Chevrolet Astra ML - Mitsubishi Lancer VB - Volkswagen Bora Classificação dos 10 melhores do campeonato: 1.º Cacá Bueno, 100 pontos 2.º Hoover Orsi, 76 3.º Antonio Jorge Neto, 55 4.º Giuliano Losacco e Thiago Camilo, 42 6.º Alceu Feldmann, 41 7.º Felipe Maluhy, 32 8.º Guto Negrão, 30 9.º Ricardo Maurício, 29 10.º Nonô Figueiredo, 22.