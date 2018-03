Stock Car: Cacá Bueno corre pelo Flu Vencer para homenagear o seu clube de coração, o Fluminense, que comemora neste domingo o seu centenário. É com essa disposição que o carioca Cacá Bueno disputa na tarde deste domingo, em Interlagos, a 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Cacá sabe que a tarefa não será fácil, pois não vem bem na temporada (marcou pontos em apenas 2 das 5 etapas e tem apenas 22 pontos na classificação), e além de disso terá de brigar contra feras como Chico Serra e Ingo Hoffmann. Mas está confiante. "O carro está bom. Creio que conseguimos encontrar o caminho. Na última etapa (em Campo Grande), tive a vitória nas mãos, mas a deixei escapar por causa de um acidente. Aqui (em Interlagos), vai ser difícil. Mas creio que estou entre os favoritos´´, disse. Ele aponta Chico, Ingo, Nonô Figueiredo e Duda Pamplona como os outros candidatos à vitória. Cacá se define como torcedor fanático do Fluminense "daqueles que assistir aos jogos na arquibancada do Maracanã´´. Por isso, vai correr com uma camisa do clube por baixo do macacão e, se vencer, vai exibi-la no pódio. "Além disso, meu pai (o locutor Galvão Bueno) faz aniversário (52 anos) neste domingo. E eu completo 26 anos na quarta-feira. Com tudo isso, uma vitória representaria uma festa completa.´´ Serra lidera o campeonato com 77 pontos. Ingo tem 68 e está em segundo. A corrida de Stock Car tem largada prevista para as 13 horas e vai ser transmitida ao vivo pelo SporTV