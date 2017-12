Stock Car: Cacá Bueno é o 1º em Tarumã O piloto Cacá Bueno venceu a terceira etapa da Stock Car, neste domingo, no circuito de Tarumã. Raul Boesel e Antônio Jorge Neto completaram o pódio. Giuliano Losacco, que não completou a prova, segue na liderança do campeonato, com 51 pontos. Cacá soma 41 pontos, contra 40 de Antonio Jorge Neto. Próximo etapa está prevista para dia 16, em Londrina.