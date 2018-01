Stock Car: Cacá Bueno é o mais rápido O carioca Cacá Bueno foi o mais rápido hoje, nos treinos livres para a oitava etapa do Brasileiro de Stock Car, em Campo Grande, ajudado pelas condições do tempo. Isso porque o piloto da equipe RS-Petrobrás foi à pista quando o sol estava forte - 37 graus de temperatura ambiente - e cravou 1min26s501 (média de 142,847 km/h), o melhor tempo do primeiro grupo. Quando o segundo grupo preparava-se para iniciar o treino, uma forte chuva caiu sobre o autódromo, impedindo-os de superar o tempo de Cacá. Antônio Jorge Neto, da Medley, ficou com o segundo tempo (1min26s847), seguido por Pedro Gomes, da Giaffone Motorsport (1min26s921). Amanhã, a partir das 13h30, ocorrerá o treino para definir o grid de largada.